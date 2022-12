A Ponte Lambro lo skatepark diventa realtà

Como lo aspetta da decenni, ma lo skatepark diventa realtà a Ponte Lambro. A giudicare dal il piccolo Comune dell'Erbese potrebbe davvero diventare un punto di riferimento nella provincia per gli amanti dello skateboard. Si è conclusa negli scorsi giorni la procedura per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della struttura. Verrà realizzata in via Montale dalla ditta Opere Edili Srl di Roma che si è aggiudicata il bando di gara con un ribasso del 19,13%. Come si può notare dall'immagine render allo spazio dedicato alla tavola su ruote sono affiancate due piccole aree dedicate al cosiddetto skyfitness.

Per la realizzazione del progetto il Comune di Ponte Lambro ha ottenuto un contributo di 190mila euro grazie al Bando Sport Outdoor 2021 di Regione Lombardia. Su trecento progetti presentati quello dello skatepark di via Montale si era posizionato al 19° posto.