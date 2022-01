Serie B Femminile. Il Como tessera la calciatrice Sara Suzanne Small

F.C. Como Women è lieta di comunicare di aver tesserato la calciatrice Sara Suzanne Small. Sara, classe 1993, di ruolo portiere, è nata negli Stati Uniti.

Oltre a dedicarsi al calcio, ha praticato anche atletica leggera, nella specialità del salto con l’asta con un personale di 3.60 mt., mentre frequentava la Wake Forest University (Demon Deacons), in North Carolina (2012?2014). Nel 2015 e 2016 ha difeso i pali del Little Rock Trojans, nell’Arkansas, stabilendo un record di imbattibilità della società.

In seguito si è trasferita a giocare prima in Islanda, poi in Israele e di nuovo in Islanda, e Danimarca. Da gennaio 2022 entra a far parte del Como Women. La società dà il benvenuto a Sara e le augura un futuro ricco di soddisfazioni e successi.