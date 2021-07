Evento storico per la pallanuoto comasca: le Rane Rosa vanno in A1

Un evento storico per lo sport comasco e, per essere più precisi, per la pallanuoto femmin ile. Le Rane Rosa hanno concquistato la promozione in serie A1 battendo Acquachiara nello spareggio della finale playoff che si è gicata a Legnano l'11 luglio 2021.

L'11 a 9 finale ha meritato alle ragazze di Pozzi l'ingresso nella massima serie dove le attende una durissima ma stimolnatissima sfida.