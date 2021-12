Promozione, posticipato l'avvio del girone di ritorno del campionato

L'aumento dei casi di covid e del tasso di positività in tutta la regione ha portato al rinvio di alcune gare nelle ultime settimane. Così nelle ultime ore il comitato lombardo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di posticipare l'avvio del girone di ritorno dei campionati d'Eccellenza, Promozione e Prima categoria originariamente previsto per il 9 gennaio. La seconda parte di stagione prenderà il via il 23 gennaio a partire dalla terza giornata di ritorno.