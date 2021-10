Promozione, per l'Arcellasco arriva una vittoria

Vittoria per l'Arcellasco di mister Bertarelli che ritrova la gioia della vittoria dopo la pesante sconfitta subita contro i cugini dell'Altabrianza Tavernerio. Tre punti che permettono alla squadra comasca di risalire in calssifica.

La compagine dell'Arcellasco quindi strappa il successo su un campo per niente facile come quello dell'Arcadia Dolzago che nelle scorse gare aveva comunque dato del filo da torcere a squadre come il Lissone e il Cinisello. Primo tempo che finisce in parità con i gol, entrambi su rigore, di Gjonaj per gli erbesi e di Ghezzi per i lecchesi. Decisivo il gol di Corti nella ripresa per la vittoria della squadra di Bertarelli.

Nella prossima gara in programma domenica 17 ottobre affronterà nuovamente una squadra lecchese, questa volta si tratta dell'Olimpiagrenta. Sqadra che al momento si trova solamente un punto sotto la compagine comasca, che invece è a quota 4 punti.