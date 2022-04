Promozione, l'Altabrianza Tavernerio si gioca il tutto per tutto domenica

Squadra in casa

Corsa al titolo e capire se ci sarà o meno la promozione diretta. Insomma, questa è una delle tematiche principali del girone B di Promozione. In particolare la corsa al titolo sembra indirizzata a una sfida all'ultima partita tra Altabrianza Tavernerio e Muggiò, con questi ultimi che visto il solo un punto guadagnato dai comaschi, hanno occupato la vetta della classifica.

Per la squadra di Ziliotto, ci sarà la sfida contro l’Olgiate Aurora. Una sfida tutt'altro che semplice, visto che i lecchesi lottano per l'ultimo posto disponibile per la salvezza diretta. Insomma, appuntamento alla penultima giornata di questo incredibile campionato di Promozione.

Ecco le altre gare del weekend:

Arcellasco - Arcadia Dolzago

Barzago - Vibe Ronchese

Casati Arcore - Sondrio

Cinisello - Concorezzese

Cob 91 - Olimpiagrenta

Lissone - Cavenago

Muggiò - ColicoDerviese