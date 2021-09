Promozione, girone B: un pari nella prima giornata per l'Arcellasco

Al via la prima giornata di Promozione, in campo l'Arcellasco in un big match contro il Muggiò. Ecco come è andata la gara.

Pronti, partenza e via. Ieri, 19 settembre, si è disputata la prima giornata del campionato di Promozione e si è assistito fin da subito a un big match tra due pretendenti al titolo: stiamo parlando della sfida tra Arcellasco e Muggiò. I comaschi sono riusciti ad ottenere un pareggio importante, che di fatto accontenta in parte entrambe le squadre.



Come in tutte le partite disputate, anche qui è arrivato un acquazzone che ha messo a dura prova sia il campo che gli stessi giocatori. Dopo una prima parte rallentata a causa della forte pioggia e nel momento migliore del Muggiò a passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa dell'Arcellasco che grazie alla rete di Caligiuri possono gestire la gara. Ma la squadra guidata da Natobuono reagisce immediatamente e al 30' si guadagna un calcio di rigore. Dal discsetto va Brighenti che non sbaglia e batte Longoni, portando sull'1-1 la sua squadra.



La seconda frazione di gioco è molto simile alla prima parte: l'Arcellasco prova a mettere in difficoltà il Muggiò che, subito dopo, prende in mano le redini dell’incontro continuando a proporre gioco e a costruire occasioni da gol. Quando mancano 5 minuti al termine della gara, il giocatori del Muggiò reclamano un presunto episodio da rigore, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso e così la partita si chiude con un pareggio.





ARCELLASCO – MUGGIÒ 1-1

22′ Caligiuri (A), 30′ rig. Brighenti (M)



ARCELLASCO: Longoni, Bonella (34' st Corti), Mazzeo (10' Locatelli), Gjonaj, Garofoli, Fossati, Caligiuri, Fossati (31' st Ferrario), Zoppi (18' st Valsecchi), Castelnuovo (25' st Colombo N.), Molteni. A disp. Giudici, Sartori, Bergna, Poerio. All. Bertarelli.

MUGGIÒ: Frontino, Campanella, Raffaglio, Personè, Gandini, Di Maio (2' st Morabito), Tremolada, Monteverde, Brighenti, Personè, Cavaliere. A disp. Regina, Nopali, Lanzani, Conforto, Campanella, Ammirato, Attokkaran. All. Natobuono.

ARBITRO: Saraci di Lecco.



AMMONITI: Cavaliere (M), Bonella (A), Raffaglio (M), Campanella (M), Locatelli (A).