Promozione, girone B: un pari anche per l'Altabrianza

L'Altabrianza Tavernerio si porta a cas aun punto contro il Lissone. Succede di fatto tutto nella seconda frazione di gioco. Il primo tempo vede di per sè le due squadre studiarsi senza azioni che possano mettere in pericolo i portieri e la difesa di entrambe le formazioni.



A passare in vantaggio nella ripresa è proprio l'Altabrianza Tavernerio al minuto 4 con Rossetti. Il gol da quella spinta e carica in più ai ragazzi comaschi che non riescono a trovare il gol del raddoppio prima con la traversa presa da parte di Galimberti e poi grazie al numero uno del Lissone che tiene in piedi i suoi e permette ai ragazzi biancoazzurri di rimanere in partita. Nonostante la grande prestazione da parte dell'Altabrianza, favorita al titolo, nei minuti finali di gioco arriva il pareggio del Lissone. A segnare è Davide Mazzini che sfrutta un'indecisione e un errore della difesa comasca per siglare il gol del definitivo 1-1.





4′ st Rossetti (A), 44′ st Mazzini (L)