Promozione girone B, chi avrà avuto la meglio nel derby tra Arcellasco e Altabrianza Tavernerio?

Terza partita di campionato e un derby importante quello tra Arcellasco e Altabrianza Tavernerio. Ecco come è andata la gara.

Nel derby tutto comasco tra Altabrianza Tavernerio e Arcellasco Città di Erba ad avere la meglio è stata la prima. La gara è stata disputata alle 17.30 e questo, come tutti i derby, è sempre una gara a sé. Alla fine, però, ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Frigerio.



Vittoria di prestigio e di valore per l’Alta Brianza, che parte subito forte e si porta in vantaggio con Tagliabue. Poco dopo, l'Arcellasco reagisce e trova il gol del pareggio con Castelnuovo che riapre di fatto la gara. Ma, l'Altabrianza dimostra ancora una volta di essere tra le pretendenti alla vittoria del campionato e prima con Tagliabue e poi con Galimberti sancisce il definitivo 3-1 e la conseguente vittoria nel derby. Tre punti che regalano alla formazione comasca la vetta della classifica del girone B.

Contro chi giocheranno le due comasche nella prossima giornata?

L'Altabrianza affronterà in casa l'Olgiate Aurora mentre l'Arcellasco