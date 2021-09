Promozione: ecco la terza giornata delle comasche

Il campionato di Promozione è ormai partito e le squadre del comasco inserite nel girone B hanno iniziato tra alti e bassi. Come già detto questo è il girone tra i più equlibrati e la lotta per le prime posizioni è agguerrita.

La terza giornata del campionato di Promozione, in programma domenica 3 ottobre settembre alle ore 15.30, vede un derby importante proprio tra le due compagini di Como che si sfideranno in una partita che saprà dare grandi emozioni a tutti i tifosi. Sfida importante tra l'Altabrianza Tavernerio e l'Arcellasco Città di Erba, entrambe formazioni che hanno lavorato per rafforzarsi e fare la differenza in questo campionato. Nella scorsa giornata l'Altabrianza Tavernerio ha ottenuto una vittoria contro la Cob91, mentre dall'altro lato l'Arcellasco ha pareggiato in casa della ColicoDerviese. Si prospetta quindi, come già accennato un derby infuocato.



Queste le altre gare della giornata:



Cinisello - Cavenago

Muggiò - Nuova Sondrio

Casati Calcio Arcore - Vibe Ronchese

Arcadia Dolzago - Cob91

Olgiate Aurora - ColicoDerviese

Barzago - Concorezzese

Lissone - Olimpiagrenta