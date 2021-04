Pallacanestro Cantù retrocessa in A-2, la sconfitta più amara

Mentre il Calcio Como festeggia la seria A, per il basket canturino quella di domenica è stata una giornata amara: Così l'allenatore Bucchi dopo la partita e sul suo profilo Twitter: ««Ovviamente dispiace tantissimo perché veramente il campo ha dato un verdetto che ci fa molto male. Però, devo anche essere onesto e dire che mi piacerebbe poter avere una macchina del tempo per riavvolgere tutto fino al post Cremona e al pre-covid perché, in effetti, da quel momento si è inceppato qualcosa e onestamente tutto è diventato molto più complicato. Perché sono convinto che fino quel frangente la squadra aveva un senso e giocava una bella pallacanestro. Poi, questa seconda tegola che ci è capitata addosso ha reso tutto quanto molto più complicato e molto più difficile. Ripeto, dispiace tantissimo».

L'Acqua San Bernardo, dopo la sconfitta di ieri con la Fortitudo Bologna, per ora saluta la A. Era già successo al termine della stagione 1993-94 e i canturini ripartirono con un progetto importante che li portò alla finale scudetto nel 2011. Il club che ha conquistato 3 scudetti e ha incantato l’Europa negli anni 80, con due Coppe dei Campioni, è nuovamente in A-2 ha pagato quest'anno l'assenza del suo caldissimo pubblico ma anche l'eterno problema della mancanza di un palazzetto.

Ora, come riporta la Gazzetta dello Sport, si invocano due tipi di ricostruzione: una prettamente tecnica, ovvero della squadra, ripartendo da tre giovani come Pecchia, Procida e Bayehe. E un’altra concreta: la costruzione di un palazzetto che ponga fine all’esilio a Desio e riporti la passione in casa. Sulla carta c'è un progetto che dovrebbe dare una nuova struttura al club entro due anni, ma siamo ormai al terzo tentativo dopo quelli del 1991 e del 2011. Trent'anni di attese e fallimenti che la storia di Cantù non averebbe certo meritato. Soprattutto se pensiamo che l'ultima sua vera casa è stato l'antico Pianella.