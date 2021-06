Loris Dominissini, ex allenatore del Como, è morto per covid all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Dominissini, 59 anni, oltre ad avere un passato da calciatore è stato anche un grande allenatore del Como. E' rimasta nella storia degli azzurri l'impresa compiuta tra il 2000 e il 2002, quando riuscì nell'imporesa della doppia promozione, portando i lariani dalla serie C alla serie A.