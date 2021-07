Messi al Como?: "Non è mai troppo tardi"

Il fuoriclasse Lionel Messi da oggi è svincolato dal Barcellona. In ambiente calcistico non si parla d'altro che del suo futuro. C'è chi lo vede in America, chi in Inghilterra e chi ancora in Spagna, magari come sogno impossibile del Real Madrid. Ma anche in Italia c'è qualcuno che si è fatto avanti, e non sono l'Inter, come l'anno scorso, e nemmeno la Juve ma il Como.

O meglio la Lega B che scherza su Messi riproponendolo al Como, tirando così in ballo un aneddoto di inizio carriera. Il "disoccupato" più ambito nel calcio, che ha il contratto con il Barcellona scaduto anche se al momento il presidente Laporta si dice tranquillo forte di un accordo già trovato tra le parti.

Ma intanto la Lega B, come detto, ironizzando su una vecchia storia - mai confermata - di un provino di Messi al Como che, secondo una leggenda metropolitana, venne scartato dal club quest’anno promosso in Serie B, ha pubblicato su twitter un scherzoso post in cui, appunto, auspica il "ritorno" del campione argentino a Como.