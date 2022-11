Luca Viscusi di Erba è il campione del mondo di bocce

Forse non tutti sanno che il campione del mondo di bocce, sia a livello individuale che in coppia, è un 32enne di Erba, Luca Viscusi. È stato, come riporta anche il sito della FIB (Federazione Italiana di Bocce) il protagonista assoluto di questi mondiali che si sono svolti a Mersin, in Turchia lo scorso sabato 5 novembre. Viscusi ha a vinto l'oro nella specialità Individuale e ha poi concesso il bis nella Coppia con il recanatese Mirko Savoretti, che ormai da due anni milita nel gruppo boccistico lombardo presieduto da Luigi Sardella (società Caccialanza di Milano, come Viscusi).

Nella finalissima il 32enne originario di Erba ha battuto il brasiliano Jardel De Campos con un punteggio di 12 a 2.

"Viscusi - scrivono dalla FIB - raccogliendo l'eredità sportiva di Gianluca Formicone, che aveva conquistato il titolo iridato nel 2019 a San Miguel de Tucuman, è arrivato "sul tetto del mondo" in virtù di una invidiabile solidità tecnica, unita a una rilevante sagacia tattica. Ai limiti della perfezione sono risultate le sue performance in terra turca".

Lo stesso Viscusi, con Savoretti, ha dominato anche nella specialità Coppia. In finale, i due hanno sconfitto per 12 a 3 la rappresentativa dell'Algeria, guidata in panchina dall'italiano Domenico Sposetti.