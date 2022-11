Erba artificiale (forse), illuminazione a led e nuovi spogliatoi: come rinascerà il campo sportivo di via Spartaco

Sono 11 le squadre che utilizzano il campo sportivo di via Spartaco (società sportiva Ardita Cittadella) 1934), per un totale di circa 240 persone tra atleti e allenatori e a breve, fporse, potrà aggiungersi anche una squadra tutta femminile. La frequenza con la quale viene utilizzato il campo lo ha reso, nel tempo, necessitante di interventi di manutenzione straordinaria e soprattutto di adeguamenti, per esempio dal punto di vista del risparmio energetico. Basta pensare che la palazzina che ospita gli spogliatoi risale alla prima metà del secolo scorso. Ecco perché il Comune di Como quando ha aderito al Patto per La Lombardia (sottoscritto nel 2016 dal Pirellone e dalla Presidenza dei Consigli dei Ministri) aveva fatto inserire il rifacimento del campo di via Spartaco nell'elenco degli interventi da finanziare.

I costi

La giunta del sindaco Alessandro Rapinese ha, dunque, approvato il progetto di fattibilità che prevede, di fatto, la "rinascita" del centro sportivo. Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 2 milioni e 350mila euro, di cui 1 milione derivante da contributo regionale. I progetti esecutivi e definitivi saranno approvati subordinatamente al reperimento delle risorse nel bilancio 2022-2024.

Come sarà il nuovo centro sportivo

Inizialmente si eriteneva che il campo da gioco dovesse restare in erba naturale a causa della complessa situazione del drenaggio e deflusso delle acque meteoriche. Successivamente si è valutata positivamente la possibilità di adottare un manto in erba artificiale previa realizzazione di alcuni lavori che garantiscano il drenaggio dell'acqua.

Il grosso dell'intervento riguarderà la riqualificazione della centrale termica e, soprattutto, la completa e profonda riqualificazione della storica palazzina che ospita gli spogliatoi. Al termine dei lavori l'edificio sarà così composto: 4 spogliatoi per squadre con 20 persone con annessi servizi igienici e docce; 2 spogliatoi da destinare agli arbitri divisi per sesso maschile e femminile, con annessi sevizi igienici e docce; 1 locale infermeria; 1 locale lavanderia; 1 locale magazzino; 1 locale da destinare alla riabilitazione; locali con destinazione ufficio/sede sociale società sportive; 1 sala riunioni della capienza di 35/40 persone.

Infine verrà eseguita la riqualificazione dell'impianto di illuminazione del campo, a partire dalle lampade posizionate sulle torri faro fino ai quadri generali di comando, con nuovi corpi a led dimmerabili. La capacità illuminante potrà arrivare a 500 lux (idonei per competizioni agonistiche nazionali e internazionali), ma la configurazione più utilizzata sarà quella di 75 lux (attività non agonistiche) con possibilità di utilizzare il livello 200 lux (attività agonistiche a livello locale).

