La Pontelambrese pareggia contro la Luisiana

Una gara incredibile quella che è andata in scena ad un orario insolito (19.30) a Ponte Lambro. Alla fine il risultato finale dice 2-2, ma durante i novanta minuti di gioco è successo di tutto nella sfida tra Pontelambrese e Luisiana. Dopo neanche tre minuti dall'inizio del match, il direttore di gara fischia un rigore a favore della formazione di Rione. Dal dischetto va Brighenti che porta immediatamente in vantaggio i padroni di casa. Di fatto nella prima parte di gara non arrivano troppe occasioni.

Nella seconda frazione di gioco al 9' arriva un rigore a favore della Luisiana: a battere va Marinoni che sigla la rete del pareggio. Alla mezz'ora arriva un grnade gol di Della Torre da fuori area che riporta in vantaggio la Pontelambrese. Nel finale, proprio negli ultimi minuti di gioco arriva da rimessa laterale il gol del pareggio di Siciliano al 45'.



La Pontelambere rimane a quota 20 punti.