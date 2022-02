La Pontelambrese non trova la vittoria contro il Sancolombano

Un inizio in salita per la Pontelambrese che con il Sancolombano passa in svantaggio dopo neanche un minuto dall'inizio della gara e dopo 14 minuti si trova sotto di due reti a zero. Ma ecco che arriva la reazione: il nuovo acquisto Brighenti viene atterrato in area di rigore e segna, spiazzando Cigolini. La prima parte di gara si chiude, quindi sul 2-1 avversario. Al rientro, dopo 10 minuti Bertocchi trova la doppietta, la Pontelambrese accorcia le distanze con Della Torre su assist di Brighenti. Gli ultimi minuti sono molto concitati e la squadra guidata da Rione incappa nel terzo ko di fila.

Ecco la classifica del girone B di Eccellenza:

Offanenghese 51

Sant'Angelo 49

Lemine Almenno 43

Mapello 35

Albinogandino 32

Vertovese 31

Luisiana 31

Cisanese 30

Trevigliese 30

Luciano Manara 29

Real Codogno 29

Zingonia V. 27

Scanzorosciate 25

Sancolombano 23

Castelleone 20

Pontelambrese 19

Speranza Agrate 19

Mariano 6