Il Punto sulla situazione delle comasche in Promozione

Siamo giunti alla settima giornata di campionato per quanto riguarda la Promozione, che si è messo già alle spalle più di un mese di impegni e si avvicina sempre di più a raggiungere il primo terzo del campionato. Le varie situazioni di classifica si stanno delineando, anche se dare delle conferme è ancora presto. Alcune squadre non hanno ancora perso, mentre altre sono a caccia della prima vittoria.Girone per girone, di seguito andiamo a fare un'analisi fino a questo momento della stagione con un occhio di riguardo per le squadre comasche.

Il girone A:

Lomazzo e Mariano sono esattamente nella parte centrale della classifica, insieme ad altre squadre. Basta una vittoria ad entrambe per scalare e portarsi nella parte più alta p, così come una sconfitta per cadere nella zona rossa. Il Lomazzo è caduto nello scorso weekend contro Amici dello Sport della provincia di Varese, sconfitta che di fatta l’hai ha lasciati a 10 punti. Discorso simile per il Mariano, con 8 punti, che ha vinto di misura contro l’Accademia Inveruno, diretta concorrente per lasciare la zona play out.

Classifica

Base 96 Seveso 18

Universal Solaro 17

FBC Saronno 15

Meda 1913 15

Baranzatese 13

Ispra Calcio 12

Besnatese 11

Lentatese 11

Esperia Lomazzo 10

Valle Olona 10

Mariano Calcio 8

Accademia Inveruno 6

Amici dello Sport 6

Solese 6

Aurora CMC 3

Morazzone 1

Il girone B:

Comanda proprio l’Arcellasco Città di Erba, fino a qui quasi perfetto con 6 vittorie e 1 pareggio nelle 7 gare disputate a cui aggiunge un attacco stellare visti i 21 gol segnati e la migliore difesa con appena 6 gol subiti. I comaschi di Erba non ne stanno sbagliando una e sono sono reduci da due vittorie importanti: con il Missaglia Maresso per 7-0 e con il Cavenago per 2-1. Sei punti che li portano in vetta, in solitaria, alla classifica. In questo girone, è l’unica squadra comasca inserita. In ogni caso dovrà stare attenta alla Casati Arcore, seconda, che dista solo tre punti.

Classifica

Arcellasco 19

Nuova Sondrio 16

Casati Arcore 16

Biassono 15

Cavenago 14

Vibe Ronchese 12

ColicoDerviese 12

Calolziocorte 9

Lissone 7

GrentArcadia 7

Costamasnaga 7

Galbiate 6 (una partita in meno)

Aurora Olgiate 6

Speranza Agrate 5 (una partita in meno)

Concorezzese 3

MissagliaMaresso 2