Il Mariano cade contro lo Zingonia

Niente da fare per il Mariano calcio che subisce una sconfitta contro i bergamaschi dello Zingonia Verdellino. La formazione comasca aveva ottenuto ben quattro punti e nelle scorse due gare non è riuscita a trovare continuità e questo ha di fatto tolto ogni possibilità di salvezza. Infatti, dopo il ko infrasettimanale contro la Manara, questa domenica è arrivato un altro pesante ko questa volta per mano dello Zingonia. La gara ha visto trionfare i bergamaschi per 3-1, a segno per la formazione guidata da Vianello è stato Andrea Villa.

Ecco la situazione in classifica della squadra comasca:

Offanenghese 51

Sant'Angelo 49

Lemine Almenno 43

Mapello 35

Albinogandino 32

Vertovese 31

Luisiana 31

Cisanese 30

Trevigliese 30

Luciano Manara 29

Real Codogno 29

Zingonia V. 27

Scanzorosciate 25

Sancolombano 23

Castelleone 20

Pontelambrese 19

Speranza Agrate 19

Mariano 6