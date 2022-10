Il Como si prepara alla trasferta di Parma senza tifosi

Mancano due giorni e il Como tornerà in campo dopo la meritata vittoria dello scorso weekend per 2-1 sul Benevento. I lariani hanno agganciato a quota 9 punti in classifica proprio i giallorossi, il Palermo e il Venezia.

Il match dell’undicesima giornata di Serie B vedrà sfidare i crociati di Pecchia che sono al settimo posto, a 16 punti. Sabato pomeriggio di fronte ci saranno quindi i gialloblù che nella scorsa stagione hanno battuto il Como con un rocambolesco 4-3 al Tardini. Sarà anche un sfida degli ex, visto che tra i lariani c’è Alberto Cerri che lo scorso weekend è tornato al gol con una doppietta.

La notizia di poco fa è che il Como non avrá il sostegno dei tifosi: la decisione della Prefettura di Parma è stata quella di vietare la trasferta ai residenti in provincia di Como in seguito agli scontri da parte della tifoseria comasca a Modena.

Questo il comunicato ufficiale della società "A seguito del decreto della Prefettura di Parma, Como 1907 informa che per l’incontro di calcio di Serie B “Parma-Como”. In programma il 29 ottobre 2022 presso lo Stadio Ennio Tardini, è adottata la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio ai residenti nella provincia di Como”.