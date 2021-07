Hockey Como, arriva il nuovo coach, l’ex tecnico del Milano Massimo Da Rin

Via Virgilio

L’ex tecnico del Milano arriva con grande entusiasmo sulle rive del Lario per condividere la sua esperienza e mentalità vincente.

Massimo Da Rin, 60 anni, nato a Cortina d’Ampezzo il 02 dicembre 1960, si appresta a vivere una nuova esperienza alla guida della panca bianco blu; allenatore di grande carisma e competenza tecnica è stato head coach di diverse nazionali giovanili azzurre (U18 e 20), delle società Courmaosta, Valpellice, Torino, Egna, Varese e Milano dove nella sua personale bacheca ha conquistato vari titoli italiani. Da molti anni è inoltre il capo allenatore della Nazionale Italiana di Sledge Hockey.

Massimo, a cui è stata affidata la gestione tecnico sportiva della prima squadra, sarà a disposizione del Como già dai primi giorni del mese di agosto per seguire attentamente la preparazione atletica e primi test sul ghiaccio al Pala Agorà dei ragazzi.

Per il settore giovanile verrà confermato coach Petr Malkov ed il suo Team, quale maestro e formatore dei piccoli lariani che, in collaborazione con Da Rin, proseguiranno nell’obiettivo di portare più atleti possibile dalla nostra cantera in prima squadra.

A coach Da Rin auguriamo sin da subito un buon lavoro e, dopo l’annuncio dell' acquisto Fliagin, seguiranno ulteriori ed interessanti aggiornamenti riguardanti il roster comasco per il prossimo Campionato di IHL