Nuova vita per il campo Cruyff-Borgonovo: si gioca a hockey

Il campo Cruyff Court "Stefano Borgonovo" scopre nuove vocazioni. Non più solo il calcio: in futuro sull'area sportiva di via dei Mille a Como si cimenteranno atleti di altri sport, a iniziare dall'hockey su prato.

L’assessore allo Sport Paolo Annoni aveva chiesto un aiuto alle società sportive del territorio per dare nuova vita al campo Cruyff e per permettere ai bambini, soprattutto nel weekend, di avere delle attività a loro dedicate. Le prime a rispondere in modo affermativo all’invito dell’assessore sono state due campionesse di hockey su prato, uno sport ancora inedito per la città e che proprio in questi giorni ha iniziato a farsi conoscere con un progetto nelle scuole. L’hockey su prato, a livello giovanile, viene disputato su campi da calcetto in erba sintetica, oltre che in palestra per le partite indoor.

Sabato mattina dalle 10 alle 12 ad aspettare i primi giovani appassionati che vorranno cimentarsi in questo sport ci sarà Chiara Mortarino, una delle maggiori campionesse italiane e internazionali di questa disciplina, portiere dell’Hockey Club Argentia di Gorgonzola che nell’anno 2021 ha realizzato uno storico triplete: scudetto, la Coppa Italia e la Champions Challenge. Una lunga carriera, la sua, iniziata nel 1993. Ora residente in città, Chiara (che ha anche la qualifica di allenatrice, ottenuta nel 2015) ha deciso di essere testimonial e promotrice della disciplina che tante soddisfazioni le ha regalato durante la carriera agonistica. Con lei anche un’altra giocatrice di hockey su prato, l’atleta di origine piemontese, Marta Mantovani. L’attività è gratuita e riservata ai bambini da 5 anni in su, Chiara e Marta mettono a disposizione anche l’attrezzatura per giocare (mazze e palle). In caso di risposta affermativa da parte dei bambini, l’idea di Chiara e Marta è di ripetere l’invito sempre il sabato mattina dalle 10 alle 12 anche nelle prossime settimane.