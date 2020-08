Gran Premio di Monza a "porte chiuse", ma sugli spalti spuntano le sagome dei tifosi virtuali: l'iniziativa benefica

Esserci con la testa e con il cuore nonostante il Gran Premio quest'anno, a causa dell'emergenza covid, si correrà a porte chiuse. E metterci anche la faccia. I tifosi della Formula Uno potranno essere "presenti" virtualmente in Autodromo nel weekend del 4-5- e 6 settembre grazie all'iniziativa Face For Fan che porterà sulle tribune sagome personalizzate con il viso degli appassionati che vorranno partecipare.

Su alcune selezionate tribune dell’Autodromo Nazionale Monza verranno installate delle silhouette a grandezza naturale che riproducono dei divertenti busti di tifosi. Ciascuna immagine è composta dal vero volto di un fan, riprodotto da una fotografia, e da una t-shirt a scelta con i colori del paese d’origine del tifoso o con motivi legati alla gara italiana. L’iniziativa permetterà a migliaia di tifosi di partecipare in remoto, acquistando una sagoma personalizzata che sarà posta in una delle tribune del Tempio della Velocità, alla gara di Formula 1 del 6 settembre a Monza che si svolgerà a porte chiuse per via delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Come creare la propria sagoma

Per creare la propria silhouette a grandezza naturale, è sufficiente collegarsi al sito www.monzanet.it da smartphone. Occorre poi selezionare il vestito preferito tra quelli disponibili e scattarsi un selfie con la fotocamera del cellulare. Una volta inseriti i dati e elaborato il pagamento, la sagoma viene stampata e collocata su un seggiolino di una delle tribune individuate.

Sport e solidarietà

Il ricavato netto dell’Autodromo Nazionale Monza derivato dall’iniziativa Face For Fan sarà infatti interamente devoluto in beneficienza alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e all’associazione Brianza per il Cuore di Monza. L’Autodromo Nazionale Monza ringrazia tutti gli sportivi e gli amici che decideranno di partecipare a questa gara di solidarietà che ha come obiettivo di partenza la raccolta di 100mila euro.