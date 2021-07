Como, il 7 luglio il Giro d'Italia Donne attraversa la città: divieti e strade chiuse

Mercoledì 7 luglio passerà da Como la tappa Colico-Colico del Giro d’Italia Donne. Il giro entrerà sul territorio comunale da Cernobbio tra le ore 12,49 e le ore 13,03 e lo lascerà per proseguire sulla Lariana verso Blevio tra le ore 12,59 e 13,15. Da mezz’ora prima del passaggio del veicolo con il cartello “inizio gara ciclistica” e fino al passaggio del veicolo con il cartello “fine gara ciclistica” la circolazione veicolare e pedonale sarà sospesa lungo le seguenti vie e piazze: via per Cernobbio, via Bellinzona, via Camozzi, Largo Ceresio, via Bixio, via XXVII Maggio, piazzale Santa Teresa, viale F.lli Rosselli, Lungo Lario Trento e Trieste (compresa la parte a lago di piazza Cavour) piazza Matteotti, piazza Amendola, via Torno.

Si consiglia di evitare spostamenti nella fascia oraria interessata e di consultare il sito di Asf per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico locale.