A Imola per conoscere le pilote della Ferrari GT3 e Valentino Rossi: il magico pomeriggio delle Girl Power

Un pomeriggio indimenticabile quello vissuto dalle Girl Power, le tre bambine pilote dell'unica scuderia italiana di kart completamente in rosa (la loro associazione sportiva ha sede a Cassina Rizzardi). Quando è arrivato l'invito a partecipare come visitatrici alle qualifiche della categoria GT3 sul circuito di Imola Enzo e Dino ferrari, non ci potevano credere. L'invito è arrivato niente meno che dalle Iron Dames, la scuderia delle pilote professioniste alla guida della Ferrari in quella categoria. Insomma, nella giornata di sabato 2 aprile Martina, Greta e Andrea hanno varcato con il pass ufficiale le transenne per entrare direttamente nei box e toccare con mano cosa significa correre a simili livelli. E' stato come un viaggio nel tempo, nel futuro, per la precisione. E' stato come vedersi tra qualche anno. Davanti a loro c'erano le pilote Iron Dames (nella foto le Girl Power con Rahel Frey) in carne e ossa.

Concentratissime, ma non per questo poco disponibili con le tre ragazzine del kert. Anzi, Martina, Andrea e Greta hanno potuto muoversi più o meno liberamente per vedere da vicino come si svolgono le qualifiche: la tensione, la frenesia, la concentrazione e il rombo dei motori.

Un'esperienza straordinaria che è stata coronata da un'inatteso incontro, quello con Valentino Rossi. Incredibile: l'idolo di tutti gli appassionati di motori era lì davanti a loro. Già, perché Valentino sta correndo in GT3 e anche lui ha partecipato alle qualifiche (si è posizionato 15esimo). Una giornata indimenticabile che non poteva non restare impressa anche nello fotografia scattata insieme al mega campione di MotoGP (nella foto Martina Pruneri con Valentino) al quale le ragazze hanno regalato la felpa griffata Girl Power.