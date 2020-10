Stadio Sinigaglia, firmata la concessione al Como per 12 anni

La società sportiva Como 1907 gestirà lo stadio Sinigaglia per 12 anni. La mattina del 7 ottobre 2020 sono state poste le firme sul contratto di concessione nell'ufficio del segretario generale del Comune di Como, Giuseppe Locandro. Per l'amministrazione comunale era presente anche la dirigente Rossana Tosetti. Per il Como invece erano presenti il presidente Michael Gandler e lo stadium operation manager, Federico Bottacin.

La società Como 1907 si è impegnata, con la sottoscrizione del contratto di concessione, a eseguire lavori di messa a norma e adeguamento per un importo superiore al mezzo milione di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.