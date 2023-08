Fabio Fognini stella del Challenger di Como edizione 2023

Sarà Fabio Fognini, tennista che non ha bisogno di presentazioni, il re di Monte Carlo nel 2019 vincitore in carriera di 9 titoli Atp (numero 9 al mondo come best ranking), la stella del Challenger di Como edizione 2023. Il giocatore, in arrivo dagli Us Open dove ha disputato le qualificazioni, ha ricevuto infatti un invito dagli organizzatori tramite la Federtennis. E' questa la notizia principale della presentazione del torneo avvenuta questa mattina a Villa Olmo. L’evento, che riporterà il tennis professionistico in riva al Lario sulla terra rossa di via Cantoni (la prima edizione risale al 2006 e fu vinta da Simone Bolelli), si svolgerà a partire da domenica 27 agosto (prima giornata delle qualificazioni), mentre da lunedì 28 agosto scenderanno in campo i match del tabellone principale. La finale sarà domenica 3 settembre. I tennisti italiani hanno vinto in due sole occasioni, nel già citato 2006 con Simone Bolelli sul compianto Federico Luzzi, e nel 2018 con Salvatore Caruso sul cileno Cristian Garin, giocatore quest'ultimo che proprio dal Lago di Como iniziò la scalata alla classifica che lo portò al 17esimo posto mondiale delle graduatorie Atp.

I commenti

Il Challenger di Como assegnerà il trofeo “Intesa Sanpaolo” nel singolare maschile, il trofeo “Acinque” in doppio e il trofeo “Bianchi Group - Memorial Giulio Pini” al miglior giocatore. C'è attesa per conoscere i nomi dei partecipanti, in un evento che come insegna la tradizione (e come confermato dal nome di Fabio Fognini) sarà di altissimo livello. Il tabellone di qualificazione – la prima wild card, già nota, è stata assegnata dal circolo al giocatore di casa Andrea Arnaboldi, la seconda a Rocco Piatti – verrà sorteggiato domani. Altra wild card per il tabellone principale sarà invece per Stefano Napolitano.

Gli onori di casa sono stati fatti dalla presidente Chiara Sioli: “Abbiamo preparato un'edizione con ulteriori miglioramenti rispetto al passato – ha detto la numero uno del Tennis Como – Abbiamo fatto un accordo con la vicina Canottieri Lario per poter utilizzare anche la loro palestra, a disposizione dei giocatori, e abbiamo anche creato aree in più esclusive per il relax dei tennisti. Il livello del torneo sarà alto. E nel corso dell'evento ospiteremo anche il Master del Circuito Giovanile Lariano per Under 12 e Under 14. Il torneo Atp infatti non ci distoglie da quella che è la nostra missione, avvicinare sempre più giovani al nostro sport”.

A Villa Olmo c'era anche il sindaco di Como, Alessandro Rapinese: “In questo circolo c'è sempre qualcosa da imparare – ha detto – L'Atp detta nuove condizioni? Il Tennis Como si adegua, senza scomporsi troppo. Per me è un onore ogni volta essere qui. Si respira la cultura dello sport, l'attenzione alla disabilità, l'educazione dei giovani, questo è un ambiente pulito dove ti trovi subito a tuo agio. Il Tennis Como è un orgoglio per la città e ogni giorno ci insegna che si può sempre migliorare”.

Il main sponsor del singolare sarà ancora una volta Banca Intesa Sanpaolo, rappresentata dal direttore regionale Gianluigi Venturini. “La nostra banca appoggia lo sport nelle realtà dove opera – ha commentato – E tramite lo sport e le sfide che propone, migliora anche il territorio. Supportiamo da anni e con convinzione il Challenger Atp. La qualità è cresciuta nel tempo e cosa c'è di meglio di assistere a partite epiche davanti a questo lago?”.

Walter Schmidinger rappresentava la Federtennis: “Il nostro sport sta vivendo anni record con eventi in numero sempre maggiore. Como è una provincia in cui il tennis è ormai di casa grazie anche a questo circolo che anno dopo anno conferma il proprio impegno. Un torneo, questo, che è anche una vetrina per tutto il territorio”. Altri sponsor del Challenger sono Bianchi Group, rappresentata ieri da Marco Zennaro (“Siamo legati da tempo a questo circolo e a questo sport”) che assegnerà il “Memorial Giulio Pini” in ricordo dello storico presidente che anni fa lottò per creare questo appuntamento internazionale, e Autovittani con la presenza di Fernando Perfetto: “Per noi è un piacere e un vanto essere presenti in questo torneo”.

Il torneo

Il direttore del torneo Paolo Carobbio è poi entrato nel dettaglio ricordando le wild card già accennate in precedenza: “Il torneo inizierà domenica alle 10. Siamo molto attenti al meteo che non dice nulla di buono. Per questo, se dovesse esserci brutto tempo, abbiamo già un accordo con il Tennis Giussano per utilizzare tre campi in terra rossa al coperto”. Anche per l'eventuale sessione serale – che dovrebbe iniziare alle 19.30 – molto dipenderà da quanto il meteo inciderà sull'andamento dei tabelloni. Non verranno fatti abbonamenti ma durante la settimana sarà già possibile acquistare i biglietti per le finali direttamente all'ingresso. I biglietti costeranno 15 euro da domenica a giovedì (7 euro gli Under 18), 25 euro da venerdì in avanti. Entreranno gratuitamente gli Under 12 e, fino a giovedì, i ragazzi delle scuole tennis accompagnati dai maestri previa comunicazione della lista al circolo.

Il circuito giovanile lariano

Come detto, durante il Challenger ci saranno anche le finali del Master Under 12 e Under 14 maschile e femminile del Circuito Giovanile Lariano di tennis, che ha visto sei tornei organizzati sul territorio al Tennis Club Rovellasca, al Team Veneri, alla Zambra Tennis School, al Circolo Tennis Cantù, all'A-Rete di Guanzate e al Tennis Mariano. Sono stati 377 i giocatori impegnati. Il Master scatterà giovedì e si concluderà con le finali di domenica mattina prima dell'atto conclusivo del Challenger Atp “Città di Como”.

Albo d'oro

2006 Simone Bolelli; 2007 Maximo Gonzalez; 2008 Diego Junqueira; 2009 Oleksandr Dolgopolov; 2010 Robin Haase; 2011 Pablo Carreno-Busta; 2012 Andreas Haider-Maurer; 2013 Pablo Carreno Busta; 2014 Viktor Troicki; 2015 Andrey Kuznetsov; 2016 Kenny De Schepper; 2017 Pedro Sousa; 2018 Salvatore Caruso; 2019 Facundo Mena; 2021 Juan Manuel Cerundolo; 2022 Cedrik Marcel Stebe.