Europei di calcio, a Como niente maxischermi per le partite: ecco dove si può andare

Parchi, arene e anche a bordo piscina: dove si possono vedere le partite in compagnia (nel rispetto delle norme covid) all'aperto su schermi giganti e non troppo lontano da Como

C'è fermento per gli Europei di calcio che cominciano stasera con l'Italia che alle 21 sfiderà la Turchia. Con il coprifuoco slittato a mezzanotte (in zona bianca sarà poi tolto) sarà possibile guardare le partite anche in compagnia. Tante le grandi città (ma anche i paesi più piccoli con possibilità di uno spazio adeguato) ad aver installato maxi schermi in parchi, giardini e addirittura a bordo piscina (come Nibionno nel lecchese, confinante con Inverigo).

Como, al momento, non ha preso iniziative del genere quindi vi segnaliamo i maxischermi più facilmente raggiungibili (in base anche al rientro tenendo conto del coprifuoco) dove poter guardare le tanto attese partite all'aria aperta e con maggiore libertà, sia nel pomeriggio che in serata, a seconda del calendario. Sicuramente a Como ci saranno dei locali attrezzati, qui parliamo di spazi all'aperto con grandi schermi. In caso si aggiungessero location simili nella nostra provincia aggiorneremo, per ora ecco ciò che è possibile fare non troppo lontano da Como.

Lecco e provincia:

L'Amministrazione Comunale andrà incontro ai tifosi, installando, in collaborazione con LTM, un maxischermo all'interno dell'area della Piccola di via Amendola: per prenotare il proprio posto servirà scrivere all'ufficio competente (fb.com/nottimagiche2021); si potrà prendere parte all'evento nel rispetto delle norme anti-Covid.

Ci sarà la possibilità di usufruire della cucina allestita intorno all'area del maxischermo, il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca promossa da Telethon.

Non solo Lecco

Oltre alla "Piccola" di Lecco, il maxischermo sarà installato anche al parco "Addio Monti" di Pescate, presso l'area del Palabachelet di Oggiono, nel parco di Villa Rosa a Molteno e all'interno dell'area polifunzionale di Bindo, frazione di Cortenova. Le modalità di prenotazione sono sempre le stesse. Possibilità anche a Nibionno (proprio al confine con la provincia di Como, a bordo piscina (al Centro Sportivo e Benessere Wet Life, con la partecipazione dell'Amministrazione di Nibionno, prenotare al 031 690501)

Milano e dintorni

Dal Carroponte (Sesto San Giovanni) fino a Parco Tittoni (Desio, Monza e Brianza). A questo link tutte le info sui maxischermi di Milano e dintorni. Tenendo conto che alcune partite sono di pomeriggio, che il coprifuoco ora è a mezzanotte e tra poco dovrebbe sparire del tutto, si può pensare anche a fare una scappata nel capoluogo meneghino.