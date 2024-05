La promessa comasca della K1: Elia Zamprogno vincitore sul ring di Monaco contro lo svizzero Mehr

Dopo settimane di dura preparazione, sotto la guida del suo allenatore Christian Olivo del Team Satori Como, il 26enne Elia Zamprogno ha incontrato sul ring di Rathausplatz, a Unterschlessheim (vicino a Monaco di Baviera) lo svizzero Lorenz Mehr. La sfida di K1 (arte marziale simile alla muay thai) nella categoria peso 63,5 kg lo ha visto vittorioso ai punti. Non è stato un incontro semplicissimo per Zamprogno, soprattutto nel terzo round quando un diretto ben assestato del suo avversario lo ha fatto barcollare. Barcollare, ma non mollare: la promessa lariana delle arti marziali thailandesi ha rimesso subito una serie di colpi, dimostrando una capacità di reazione che non è passata inosservata ai giiudici. Una fitta serie di low kick all'interno coscia dell'avversario per tutto il corso del match e colpi precisi al volto e al corpo lo hanno portato a primeggiare nei primi due round e a resistere nel terzo. Zamprogno ha vinto ai punti portando a casa il trofeo germanico messo in palio per l'evento organizzato dalla AK Promotion.

Il giovane marzialista lariano solo lo scorso 6 aprile aveva vinto un altro incontro per KO alla seconda ripresa contro il francese Merzouki Rayan, nonostante questi lo avesse atterrato nel primo round con un calcio alla testa il cui unico effetto è stato quello di aumentare la combattività di Zamprogno.

Prossimo appuntamento per l'atleta del Team Satori Como è il Super Fighters sponsorizzato dalla Leone nell'ambito dell'evento Rimini Wellness. L'incontro si terrà il 31 maggio.