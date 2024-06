Eco Zelbio Trail: 200 i partecipanti alla corsa intorno al Lago di Como

E’ stato il maltempo il protagonista assoluto del weekend dell’Eco Zelbio Trail, la quinta edizione della corsa intorno al Lago di Como con partenza e arrivo a Zelbio. La pioggia caduta per tutta la notta e anche durante la gara ha consigliato agli organizzatori di rimettere mano all percorso e accorciarlo a 20 km, togliendo la cima del Monte Palanzone che avrebbe avuto una discesa troppo pericolosa. Una scelta apprezzata dai partecipanti, oltre 200, un numero molto elevato a dispetto del clima che ha consigliato solo ad alcuni di rinunciare. La vittoria nel tracciato principale ha premiato il campione uscente, Massimiliano De Bernardi autore così di una doppietta da antologia. Il portacolori dell’Atl.Alto Lario ha fatto letteralmente il vuoto alle sue spalle, trionfando in 1h27’24” con 2’54” di vantaggio su Stefano Roncareggi (Atl.Triangolo Lariano), terza posizione per Simone Paredi (Atl.Pidaggia 1528) a 2’59”. Posizioni per il podio che si sono ben presto delineate, con Manuel Molteni (Gs Villa Guardia) a 5’47” e Lorenzo Passoni (Falchi Lecco) a 7’43”.

Nella prova femminile vittoria dell’azzurra di trail Francesca Rusconi (Gr.Esc.Falchi Olginatesi) che in 1h48’29” ha staccato di 1’05” Debora Benedetti (Team Pasturo) e di 4’04” Silvia Chinchio (Missulteam Como), vincitrice nel 2022. A Mauro Menozzi dell’Atl.Pidaggia 1528 è invece andata la vittoria nella prova sui 10 km, in 48’37” con 39” su Fabio Orsenigo (Us Bormiese) e 3’00” su Matteo Molinari (Nsc Bellagio Sky Team). Prima fra le donne Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) in 56’22” davanti a Chiara Faraci a 7’37” e a Daniela Selva (Nsc Bellagio Sky Team) a 15’42”.