Eccellenza: la partita della Pontelambrese viene rinviata a causa del maltempo

Hanno aspettato con tanta trepidazione l'inizio di questo campionato. Finalmente tutto pronto a Mapello per la sfida tra la Mapello e Pontelambrese, quando improvvisamente si abbatte un acquazzone incredibile che allaga il campo.

Niente partita quindi per la Pontelambrese. La gara non si è disputata a causa delle pessime condizioni del campo di Mapello, praticamente allagato a causa dell’acquazzone che si è scatenato nel primo pomeriggio su quella poarte del territorio.



Ora appuntamento prima per la gara di Coppa Italia contro il Base 96, in programma il 22 settembre alle ore 20.30, e poi per la seconda giornata di campionato il 26 settembre in casa contro lo Zingonia Verdellino.