Eccellenza, il Mariano perde il recupero

Niente da fare per il Mariano Calcio che nella sfida contro la Luciano Manara, valida per il recupero della quindicesima giornata, ha ottenuto una sconfitta per 3-1.

Partita che poteva essere una rinascita per il Mariano, reduce da quattro punti in due gare, e avrebbe potuto ancora credere al discorso salvezza.

Parte meglio la Luciano Manara che va sul 2-0 grazie a Schiavano e Biaye, poco dopo accorcia Mantegazza, ma Riva chiude i conti fissando ll punteggio sul 3-1.

Ecco la classifica aggiornata del girone B.

Offanenghese 50

Sant'Angelo 48

Lemine Almenno 43

Mapello 35

Albinogandino 31

Luisiana 31

Cisanese 29

Real Codogno 29

Luciano Manara 28

Vertovese 28

Trevigliese 27

Zingonia V. 24

Scanzorosciate 22

Sancolombano 20

Pontelambrese 19

Speranza Agrate 18

Castelleone 17

Mariano 6