Eccellenza, il Mariano cade nella gara contro la Trevigliese

Sconfitta di misura per il Mariano Calcio nella quarta giornata di questo campionato di Eccellenza. Ancora una volta la formazione comasca non riesce a portarsi a casa nessun punto e finisce sempre più in fondo alla classifica.

La squadra guidata da Farina non riesce a cambiare il proprio passo in questo inizio campionato e fino ad ora è arrivato solamente un punto con un pareggio nella scorsa giornata contro il Luisiana. Grazie a un gol realizzato in apertura di partita, la Trevigliese ha battuto il Mariano. A fissare l'1-0 è stato Federico Bertocchi, autore di un pregevole spunto vincente al 18' del primo tempo. Poi la squadra biancoceleste ha creato diverse occasioni ulteriori, senza però riuscire a coronare le sue iniziative con l'agognata rete del raddoppio: e questo ha consentito alla squadra di Farina di rimanere aggrappata con le unghie alla partita e sfiorare in qualche circostanza la rete del pareggio, con gli ultimi assalti vanamente condotti con la forza della disperazione.

Ora il Mariano, domenica prossima ffronterà la Vertovese in casa. Gli avversari dei comaschi si trovano ora a quota 6 punti.