Eccellenza, girone B: la Pontelambrese ospita il Sant'Angelo

Il turno infrasettimanale, valido per la sedicesima giornata, non è andato nel migliore dei modi per la Pontelambrese. La squadra guidata da Dell'Orto arriva infatti da una sconfitta in trasferta contro il Luciano Manara e non è ancora riuscita a trovare una vittoria in questo campionato.

Andando a vedere da vicino chi affronterà la Pontelambrese nella sfida di domenica?

La gara in programma al Comunale di Pontelambro (Como) vedrà andare in scena la sfida contro il Sant'Angelo, compagine della provincia di Lodi. La formazione guidata da mister Dell'Orto si trova a un solo punto, in piena zona retrocessione. La squadra andrà ad affrontera la compagine lodigiana che è posizionata in vetta alla classifica a quota 16 punti. Una sfida insomma difficile per la squadra comasca che dovrà vedersela contro la migliore del girone.Appuntamento quindi a domenica 24 ottobre, per scoprire chi tra le due squadre avrà la meglio in questa sesta giornata del girone d'andata.



Queste le altre gare della giornata:

AlbinoGandino - Sancolombano

Castelleone - lR. C. Codogno 1908

Cisanese - Speranza Agrate

Luisiana - Lemine Almenno

Vertovese - Luciano Manara

Scanzorosciate Calcio - Mariano

Trevigliese - Mapello

Zingonia Verdellino - Offanenghese