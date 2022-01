Eccellenza, girone B: la Pontelambrese aspetta di riprendere il campionato

La formazione di Ponte Lambro in attacco aveva salutato Stefan Nenadovic, allo stesso tempo ha messo a segno un vero e proprio colpo importante acquistando dal Muggiò in Promozione Manuel Brighenti: «Sono veramente dispiaciuto di aver lasciato il Muggiò, ma contento che abbiano trovato un ottimo sostituto – ha dichiarato l’attaccante ex Vis Nova Giussano -. L’unica cosa che mi ha convinto ad approdare qua a Ponte Lambro è che l’Eccellenza in caso di Covid giocherà lo stesso. Non posso permettermi di stare fermo altro tempo. Per quanto riguarda il ritorno in Eccellenza posso dire solo una cosa: mi farò valere come ho sempre fatto e cercherò di aiutare la squadra per raggiungere la salvezza».

Allo stesso tempo, lo scorso weekend hanno giocato un'amichevole contro la Primavera del Renate, vincendo per 3-2. In attesa di ritornare a giocare il 30 di gennaio