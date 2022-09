Eccellenza, domani il turno infrasettimanale delle comasche

Ci siamo. L'Eccellenza torna in campo domani, mercoledì 28 settembre, per il primo turno infrasettimanale, valido come “anticipo” della 16 giornata da calendario.Il quadro degli incontri della vede il fischio d’inizio alle 20.30 sulla maggior parte dei campi.

Sono diverse le comasche inserite nel girone A. Partiamo dal Castello Città di Cantú in scena al Comunale di Besozzo contro il Verbano Calcio. Reduce dalla vittoria per 2-0 in casa contro la Sestese, la formazione di Bertoni cercherà di fare punti, visto che gli avversari distano solo un punto e questo può voler dire assaporare, anche se siamo solo all’inizio, la zona alta della classifica. Passando, poi, alla Pontelambrese sarà impegnata tra le mura amiche contro il Calvairate. La squadra guidata da Anania arriva dal pareggio per 2-2 con la Virtus Binasco e si trova a sfidare i milanesi, che fino a questo momento hanno fatto molto bene e occupano la quarta posizione nel girone A?

Nel girone B, invece, l’Altabrianza Tavernerio di mister Ziliotto sarà impegnata su un campo molto difficile: quello di Trezzo sull’Adda. I milanesi della Tritium sono partiti alla grande in questa stagione e comandano il girone, dall’altro lato i comaschi alla loro prima stagione in Eccellenza stanno leggermente faticando. Servirà una prova perfetta per la squadra di Ziliotto per cercare di portarsi a casa qualche punto utile.