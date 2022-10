Eccellenza, bene Castello Cittá di Cantù. Ko Pontelambrese e Altabrianza

Si è concluso il weekend calcistico di Eccellenza. Nella categoria spazio alla nona giornata, con le squadre comasche entrambe in campo. Dopo aver trovato il pareggio nella scorsa giornata con la Vis Nova Giussano, questa volta il Citta di Castello se l’è vista con l’Accademia Pavese San Genesio. Ancora una volta la formazione comasca non stecca e torna alla vittoria: 2-0 il risultato finale che li vede attualmente al quinto posto. A decidere il match l’autogol dei Pavesi al 38’ del primo tempo, poi la rete al 43’ del secondo tempo con Wachira.

Invece, la Pontelambrese ha affrontato nell’anticipo del sabato il Club Milano. Anche in questa giornata é arrivata una sconfitta per la formazione di Pontelambro che ha incassato altri due gol e, ora, rimane in piena zona retrocessione.

Nel girone B situazione simile a quella della Pontelambrese per l’AltaBrianza Tavernerio che esce sconfitta dalla sfida con la Trevigliese. A segno per i padroni di casa Giolitti, Colleoni e Bovo. Per i comaschi invece Delle Fave.

La classifica del girone B:

Tritium 27

Mapello 21

Club Milanese 20

Forza e Costanza 18

Lemine Almenno 18

San Pellegrino 18

Brianza Olginatese 17

Leon 16

Juvenes Pradalunghese 16

Scanzorosciate 13

Cisanese 13

Treviglese 11

Vertovese 11

Altabrianza Tavernerio 10

Luciano Manara 8

Valcalepio 6

Zingonia Verdellino 4

AlbinoGandino 2