Eccellenza, arriva il primo punto per la Pontelambrese

Una gara che poteva finire diversamente, ma che in fin dei conti porta un mezzo sorriso alla squadra comasca che smuove la classifica dopo quattro giornate.

Primo punto in questo campionato per la formazione della Pontelambrese. La squadra guidata da mister Rione esce dal proprio campo con un pareggio contro l’AlbinoGandino

Partono molto bene i ragazzi di Rione che sbloccano il match prima della pausa, al 32' del primo tempo con Della Torre e, poi, nella ripresa dopo nemmeno dieci minuti si fanno prendere dal timore e i bergamaschi trovano il pari con Karamoko (1-1) e sfiorano più volte il raddoppio. Un punto, sicuramente importante, che però non ha lasciato soddisfatto il mister che a fine gara non ha visto dei miglioramenti nei suoi giocatori. Sì c'è stato un cambio di passo mentale, che magari porterà i suoi frutti nelle prossime gare, ma la strada è ancora in salita e sicuramente c'è tanto da lavorare.