Coppa Italia Promozione: l'Arcellasco perde contro il Barzago e non passa il turno di Coppa

Non è servita la grande partita che hanno giocato i ragazzi guidati da Bertarelli per passare il turno nel girone 8 di Coppa Italia Promozione. Ad avere la meglio è stato il Barzago, la squadra lecchese, che è passata a punteggio pieno.



Sul campo di Erba si è disputata una partita emozionante e ricca di gol, che hanno fatto esultare, incitare e divertire i tifosi presenti allo stadio. Il Barzago durante la prima frazione di gioco è partita subito molto forte, pressando e cercando in tutti i modi di lasciare pochi spazi alla compagine comasca. Il pressing e l'alta intensità di gioco da parte dei ragazzi di coach Arrigoni hanno portato i suoi frutti, nel giro di 45 minuti infatti l'Arcellasco si ritrova sotto di quattro reti. A segnare per la formazione ospite: una doppietta di Sala, Gizdov e Stefanoni.

Ma è nella ripresa che l'Arcellasco si avvicina a sfiorare l'impresa. Piano piano inizia a rimontare e si avvicina al pareggio quando al 45' Castelnuovo segna il terzo gol per i giocatori di Bertarelli e l'idea di un probabile pareggio proprio negli ultimi minuti si fa sempr epiù chiara, ma si sa il tempo è importante e nonostante i minuti di recupero non riescono a rimontare. A festeggiare è il Barzago che così passa il turno.



Ora l'Arcellasco può pensare al solo campionato di Promozione, dedicandosi pienamente agli obiettivi che si è prefissato all'inizio di questa stagione sportiva. Appuntamento in casa della ColicoDerviese, per la seconda giornata del Campionato di Promozione