Coppa Italia Eccellenza: il Mariano Calcio perde e viene eliminato

Una brutta sconfitta per il Mariano Calcio che aveva a disposizione ben due risultati per passare il turno. Dall'altro lato ha trovato un Ardor Lazzate carico, con la voglia di conquistarsi il passaggio e che ha dimostrato in campo chi si meritava la prima posizione in classifica.



I brianzoli avevano un solo risultato disponibile e l'obiettivo in grande stile. La sconfitta per 6-1 è stata pesante per i ragazzi guidati da Francesco Farina che stavano facendo molto bene in Coppa. Berberi, Cavalcante, Belotti, Corona e Artaria, per due volte, sono gli autori dei numerosi gol che ha subito la formazione del Mariano, che sembra non essere mai entrata in gara e in partita. Una partita senza storia quella giocata al Gianni Brera di Lazzate, i padroni di casa hanno aperto e chiuso la pratica in otto minuti sul finire di primo tempo con ben tre gol segnati. Nella ripresa invece, il gol di Kenik sembrava aver ridato quella linfa vitale alla formazione del Mariano ma a rendere "meno amaro" il gol subito ci hanno pensato Corona e Artaria che hanno definitivamente chiuso la partita.



Ora il Mariano Calcio dopo la doppia sconfitta subita nel giro di tre giorni si prepara ad affrontare la seconda giornata di campionato, dove affronterà fuori casa il Castelleone (squadra di Cremona).