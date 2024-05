Como vs Cosenza, i biglietti sono sold out: "Attenzione alle truffe"

Si avvicina il grande giorno della partita tra il Como e il Cosenza che si disputerà venerdì 10 maggio allo stadio Sinigaglia. Un momento che molti attendono dove c'è in palio niente meno che il passaggio in Serie A. I biglietti per l'incontro, come prevedibile, sono andati a ruba. La società del Como 1907 ha messo in guardia i tifosi, anche tramite un post su Facebook, di non acquistare biglietti da canali non ufficiali.

"La società è lieta di annunciare che la partita della 38ª giornata di Serie BKT tra Como e Cosenza, in programma per Venerdì 10 Maggio alle ore 20:30, ha registrato il sold out in tutti i settori dello stadio. Esortiamo a non acquistare biglietti da canali non ufficiali. Il Club non garantisce la validità di questi titoli d'accesso. Lottiamo per il sogno! Ogni voce conta!"