Il Como sogna Mauro Icardi

Il Como, messa da parte la promozione in Serie A, pensa subito al mercato per vivere una stagione da protagonista, in attesa di capire in quale stadio giocare almeno le partite casalinghe. Il sogno per la dirigenza, secondo quanto riporta Agipro, è Mauro Icardi, attualmente in forza al Galatasary: il ritorno in Italia dell’argentino si gioca a 7,50 su Sisal. Peraltro Icardi e Wanda Nara conoscono bene il lago di Como dove ai tempi dell'Inter, nel 2018, avevano acquistato una villa.

Per gli esperti però i colpi più probabili in quota sono Antonio Candreva e Andrea Pinamonti, reduci da due retrocessioni rispettivamente con Salernitana e Sassuolo e visti al Como in estate a 2,75. Segue per i bookie la coppia Fabio Miretti-Pedro, a 5, mentre è offerto a 6 il trasferimento in Italia della bandiera del Leicester Jamie Vardy. Più remota la pista che porta a Joaquin Correa: “El Tucu” di ritorno all’Inter dopo il prestito all’Olimpique Marsiglia è fissato a 9 volte la posta.