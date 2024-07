Il calendario del Como in serie A, la prima patita contro la Juventus

Debutto importante per il Como in serie A: a 22 anni dall'ultima volta nel campionato più prestigioso d'Italia, la prima partita sarà il prossimo 18 agosto in trasferta contro la Juventus. La prima patita in casa, o al Sinigaglia (qualora siano finiti i lavori di adeguamento) o allo stadio di Verona sarà invece il prossimo 15 settembre.

Il calendario del Como: tutte le partite di serie A per la stagione 2024-2025

Vediamo nel dettaglio il calendario del Como 1907 per il prossimo campionato in serie A.

Andata: Juventus-Como, Cagliari-Como, Udinese-Como, Como-Bologna, Atalanta-Como, Como-Verona, Napoli-Como, Como-Parma, Torino-Como, Como-Lazio, Empoli-Como, Genoa-Como, Como-Fiorentina, Como-Monza, Venezia-Como, Como-Roma, Inter-Como, Como-Lecce, Como-Milan.

Ritorno: Lazio-Como, Como-Udinese, Como-Atalanta, Bologna-Como, Como-Juventus, Fiorentina-Como, Como-Napoli, Roma-Como, Como-Venezia, Milan-Como, Como-Empoli, Monza-Como, Como-Torino, Lecce-Como, Como-Genoa, Parma-Como, Como-Cagliari, Verona-Como, Como-Inter.