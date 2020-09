Calcio femminile, Riozzese Como pronta alla nuova stagione

E' stata presentata a Palazzo Cernezzi la prima squadra e le nuove maglie della Riozzese Como. La società si occupa di calcio femminile per tutte le età. Al momento comprende la prima squadra in serie B, una squadra di Primavera Nazionale, una di Allieve Nazionali Under 17, due di Giovanissime Regionali Under 15, una di Esordienti e una di Pulcine.

Si allenano ad Appiano Gentile e hanno l'obiettivo ambizioso di salire in serie A per la prossima stagione e di crescere un settore giovanile forte che possa fungere da vivaio per la massima categoria.

Lo staff dirigenziale

Lo staff dirigenziale è composto da Stefano Verga (presidente), Christian Larghi (vicepresidente), Claudio Salviti (direttore sportivo), Giuseppe Olivadese (team manager).

La rosa

Portieri: Giorgia Bettineschi, Chiara Bargna, Federica Russo

Difensori: Chiara Agosta, Chiara Bianchi, Elena Cascarano, Ilaria Dubini, Michela Franco, Giulia Rizzon, Giulia Segalini, Marta Vergani

Centrocampisti: Giulia Ambrosetti, Francesca Badiali, Federica Cavicchia, Alessia Gomez, Zhanna Ferrario, Giulia Fusar Poli, Silvia Vivirito

Attacanti: Alice Cama, Martina Gelmetti, Giorgia Pellegrinelli, Alessia Rognoni, Claudia Roventi