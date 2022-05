Le Rane Rosa vincono lo spareggio e restano in A1

Sono un vero e proprio orgoglio per i comaschi. Le Rane Rosa in un'affolata piscina Pia Grande di Monza hanno battuto le avversarie di Milano per 12 a 11, assicurandosi il dirittodi giocare anche la prossima stagione nella massima serie, la A1.

"Un'annata dura - scrive la società sportiva sulla sua pagina Facebook - giocata come sta capitando negli ultimi anni lontano da Como (a giugno saranno 3 anni che la piscina di Muggiò è chiusa per inagibilità, ndr), una logistica settimanale complicata, ma la Como Nuoto ci ha sempre creduto insieme al suo Presidente Bulgheroni, ai tanti tifosi sempre presenti e grazie a tutto il settore giovanile che ha sempre incitato e sostenuto questo gruppo. Veramente grazie a tutti".