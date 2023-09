Piccolo grande Christian: a 13 anni batte tutti e diventa campione italiano di Pole Bending

In gara c'erano atleti di ogni età e con molta più esperienza di lui, ma Christian Midili è riuscito a battere tutti e a conquistare il gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo Pole Bending Champion Open 2023. In sella al suo cavallo Shining Lena Whiz, il 13enne di Faloppio ha sbaragliato i concorrenti al campionato che si è tenuto a Cattolica. Dopo le prime due giornate in cui si è posizionato secondo, alla finale ha vinto. Una grandissima soddisfazione per la famiglia e per il papà Gino Midili, ex campione e attualmente titolare del maneggio La Staffa di Grandate, dove Christian si allena da tre anni.

La specialità nella quale Christian è stato incoronato campione italiano consiste in una gara a tempo in cui gli atleti devono condurre il proprio cavallo lungo un percorso a slalom quanto più velocemente possibile ma senza buttare giù i pali, pena la mancata qualificazione.