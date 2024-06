Impresa storica del comasco Chituru Ali: secondo ai 100 metri agli Europei

Entra nella storia il 25enne di Como Chituru Ali guadagnando l'argento nel 100 metri agli Europei con il tempo di 10”05 (+0.7) , dopo il 10”11 (+0.3) della semifinale. Albate, il suo quartiere, è in festa. Un momento di pura gioia quando si è trovato a correre con il tricolore sulle spalle. Davanti a lui solo Marcell Jacobs con il tempo di 10"02 ha trionfato nei 100 metri.

"Sfidare Jacobs stimola, lui va forte e io vado forte, cercherò sempre di batterlo, come tutti quelli che avrò in pista, questa sarà la mia missione", ha detto Chitiru Ali che dopo una falsa partenza ha centrato un grandissimo risultato. Una gioia incontenibile tanto che le prime parole dette al microfono di Andrew Howe per i maxischermi dell’Olimpico sono: "Non ci sto capendo un c...".

Tutte le medaglie azzurre

Splende l'argenteria azzurra, 5 ori in 2 giorni, con Mattia Furlani che poco prima aveva conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo con 8 metri e 38 centimetri, nuovo record mondiale Under 20. Il greco Mitiadis Tentoglu, campione olimpico, ha trionfato con 8 metri e 65 centimetri, lo svizzero Simon Heammer, 8 metri e 31 centimetri è medaglia di bronzo.

Sono 10 le medaglie conquistate dai nostri con il bronzo che aveva vinto nella giornata di ieri Francesco Fortunato nella 20 km di marcia. Già cinque le medaglie d'oro, quattro gli argenti e un bronzo, sei medaglie in una sola serata. Non era mai successo.