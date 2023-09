Challenger Como: semi show con Seyboth Wild-Paire e Napolitano-Martinez

Quattro nazioni presenti a contendersi l'edizione 2023 del Challenger di Como trofeo “Intesa Sanpaolo”. Sono il Brasile, con la testa di serie numero 1 Thiago Seyboth Wild, il giocatore che fino a oggi ha più impressionato nel corso del torneo (nei quarti è arrivato un veloce 6-1 6-3 sul tedesco Molleker); la Francia con Benoit Paire, tornato a Como dopo anni per disputare un tabellone di primissimo piano, lottando punto su punto compreso oggi nel 4-6 6-4 6-3 contro il bulgaro Kuzmanov. In campo anche la Spagna con l'ostico Pedro Martinez, capace oggi di piegare il pur ottimo indiano Sumit Nagal, ed infine l'Italia con Stefano Napolitano, vincitore nell'ultimo match della giornata – con le luci del centrale già accese – rimontando e piegando l'italo-argentino Luciano Darderi, 21 anni appena, solo in volata e dopo aver recuperato da 0-2 nell'ultimo e decisivo set quando ormai pareva che la partita fosse scivolata nelle mani dell'avversario.

I match scatteranno domani alle 14 e in campo per primi scenderanno Seyboth Wild opposto a Paire, la gioventù contro un giocatore iconico del circuito, seguiti da Martinez-Napolitano. Pronostico in favore dello spagnolo, in quest'ultimo match, sia per questioni di classifica, sia perché è stato appannaggio dell'iberico l'ultimo recente precedente al Challenger di Trieste (erano i quarti di finale) in cui Martinez si impose per 6-2 6-4 (sempre sulla terra). Il giocatore spagnolo fino ad oggi non ha perso un solo set e nel corso del tabellone ha già eliminato due giocatori azzurri, Edoardo Lavagno all'esordio e Samuel Vincent Ruggeri negli ottavi. Napolitano sta tuttavia giocando un ottimo tennis, confermato anche oggi contro Darderi. Nell'altra semifinale Seiboth Wild arriverà di slancio al match contro Paire, avendo passato agevolmente tutti e tre i turni del tabellone di Villa Olmo. Di fronte avrà però l'imprevedibile francese, rimasto senza una racchetta – “sacrificata” oggi sulla terra del centrale – ma in passato numero 18 al mondo e con due Challenger già vinti nel 2023. Seyboth Wild e Paire non si sono mai incontrati in carriera e il match di domani a Villa Olmo sarà una prima assoluta. Le semifinali, che come detto scatteranno alle 14, saranno però precedute alle 11 della mattina dalla finalissima del doppio trofeo “Acinque”.

Nel match che assegnerà il titolo non si sfideranno le prime due teste di serie, visto che i secondi favoriti della vigilia – i giocatori della Repubblica Ceca Roman Jebavy e Petr Nouza – si sono arresi oggi per 10/7 al super tiebreak al tandem composto dallo svedese Filip Bergevi e dall'olandese Mick Veldheer. Nell'altra semi invece pronostico rispettato: le teste di serie numero 1, i tedeschi Constantin Frantzen e Hendrik Jebens, pur soffrendo hanno piegato in rimonta per 6-7 6-3 10/3 Zvonimir Babic (Croazia) e Alexander Donski (Bulgaria).

Risultati

Quarti di finale singolo

Thiago Seyboth Wild (Bra, 1) b. Rudolf Molleker (Ger) 6-1 6-3; Pedro Martinez (Esp, 5) b. Sumit Nagal (Ind) 6-4 6-4; Benoit Paire (Fra, 4) b. Dimitar Kuzmanov (Bul) 4-6 6-4 6-3; Stefano Napolitano (Ita) b. Luciano Darderi (Ita) 6-3 2-6 6-3.

Semifinali di doppio

Constantin Frantzen/Hendrik Jebens (Ger/Ger, 1) b. Zvonimir Babic/Alexander Donski (Cro/Bul) 6-7 6-3 10/3; Filip Bergevi/Mick Veldheer (Swe/Ned) b. Roman Jebavy/Petr Nouza (Cze/Cze, 2) 6-3 2-6 10/7.