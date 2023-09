Challenger di Como a Villa Olmo: esce Fognini, Paire si salva

Un Fabio Fognini apparso svogliato e poco concentrato si ferma alla fine per un problema muscolare dopo aver perso il primo set nel derby contro Stefano Napolitano; il diciassettenne Lorenzo Carboni passa a condurre per 7-5 sull'esperto Benoit Paire, non subendo per nulla la pressione di giocare davanti ad un centrale tutto esaurito (anche oggi) arrendendosi però poco dopo, pure lui, a un guaio muscolare. Samuel Vincent Ruggeri lotta alla pari con lo spagnolo Pedro Martinez, ma alla fine deve stringere la mano all'avversario sotto 6-4 7-6. Si assottiglia e di molto la truppa italiana al Challenger di Como trofeo “Intesa Sanpaolo” giunto alla diciassettesima edizione ma tradizionalmente ostico per i tennisti azzurri (due sole vittorie dal 2006 ad oggi).

In corsa, dopo gli ottavi di finale, rimangono infatti il già citato Napolitano (che sta comunque giocando un ottimo tennis) e l'italo argentino Luciano Darderi (21 anni) che anche oggi ha bene impressionato nel 7-6 6-2 contro il francese Mathias Bourgue. I due nostri giocatori rimasti in tabellone, però, si scontreranno nei quarti di finale che si giocheranno domani sui campi in terra rossa del Tennis Como. Il programma inizierà alle 11, per concludersi non prima delle 17 proprio con il derby azzurro tra Darderi e Napolitano.

Pubblico delle grandi occasioni anche oggi a Villa Olmo. Un tutto esaurito che ha costretto – già a metà pomeriggio – alla chiusura dei botteghini perché i posti al circolo erano esauriti. La giornata era stata aperta dal successo di Darderi (apparso in ottima condizione) e dal ko di Alessandro Giannessi contro il tedesco Molleker, 22 anni, che ora se la vedrà con la testa di serie numero 1, il brasiliano Seyboth Wild (che di anni ne ha 23) nel quarto di finale più giovane del torneo edizione 2023. L'attenzione del pubblico era però tutta per la sfida tra Fognini e Napolitano, con la campionessa del Roland Garros Francesca Schiavone in tribuna ad assistere al match. Una partita che è durata un set, con Fognini avanti 4-1 e poi ripreso sul 4-4. Equilibrio fino al 6-5 Napolitano, quando Fognini (avanti 15-40 con il biellese al servizio) non è riuscito a sfruttare le palle break per allungare il parziale arrendendosi poi 7-5. Da segnalare soprattutto una splendida giocata di Napolitano che – su uno dei break point – ha ottenuto il punto con una bella smorzata dopo essere sceso a rete. Poi i problemi fisici di Fognini hanno scritto la parola fine al confronto.

Subito dopo tuttavia gli appassionati comaschi hanno potuto gustare il giovanissimo talento di Lorenzo Carboni, 17 anni, per nulla in soggezione di fronte a Paire, in grado di rispondere con smorzate alle smorzate avversarie, ed in partita fin quando un problema muscolare ne ha condizionato il gioco, fino al ritiro sul 3-0 dell'ultimo set.

Risultati

Ottavi di finale. Dimitar Kuzmanov (Bul) b. Ivan Gakhov (8) 6-2 2-0 rit; Sumit Nagal (Ind) b. Zsombor Piros (Hun, 2) 6-3 6-4; Luciano Darderi (Ita) b. Mathias Bourgue (Fra, Q) 7-6 6-2; Rudolf Molleker (Ger) b. Alessandro Giannessi (Ita) 6-3 6-1; Seyboth Wild (Bra, 1) b. Lukas Neumayer (Aut) 6-3 6-4; Benoit Paire (Fra, 4) b. Lorenzo Carboni (Ita) 5-7 6-2 3-0 rit; Stefano Napolitano (Ita) b. Fabio Fognini (Ita, 7) 7-5 3-0 rit; Pedro Martinez (Esp, 5) b. Samuel Vincent Ruggeri (Ita, Q) 6-4 7-6.