I grandi campioni italiani dello sport allenano i bambini: mattina indimenticabile in piazza Cavour

Quattro miti dello sport italiano sono scesi in piazza a Como per incontrare e allenare personalmente tantissimi bambini delle scuole elementari e medie comasche. Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco "Ciccio" Graziani e Martin Leandro Castrogiovanni hanno partecipato per il dodicesimo anno consecutivo all'evento Un campione per amico, organizzato con Banca Generali.

Piazza Cavour si è trasformata per una mattinata in una palestra a cielo aperto, dove i quattro importanti testimonial hanno insegnato ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni. Adriano, Andrea, Francesco e Martin hanno trasmesso ai bambini accompagnati dai loro insegnanti i valori essenziali che valgono sia nello sport sia nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni. L’obiettivo del tour è infatti quello di avvicinare i ragazzi ad un’attività fisica regolare, indispensabile, insieme aduna corretta alimentazione, a uno sviluppo e una crescita sana.

L’evento è patrocinato dal CONI, dal CIP e per la prima volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il ministro dello Sport. “Siamo molto felici di ritornare a Como sostenendo come Banca ormai da dodici anni un evento che non è solo sportivo ma racchiude in sé valori fondanti di vita e di relazione – spiega Leandro Bovo, area manager di Banca Generali Private – crediamo sia importante trasmettere alle nuove generazioni i valori positivi dello sport e avviarli anche ai primi passi nell’educazione finanziaria che è uno dei temi clou nella sfera del risparmio”.

“Il successo di Banca Generali Un Campione per Amico – spiega Adriano Panatta – è nei numeri: 22 anni, 12 con Banca Generali, oltre 10mila bambini coinvolti ogni anno, toccando 10 tra le più belle e suggestive piazze della nostra penisola. Lo sport è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva a quella della vita, dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri”.